Весенняя распутица: Грузовикам проезд запрещен
До 16 мая вступает в силу приказ краевого минтранса об ограничении на проезд большегрузов по региональным трассам. Всего под ограничение попало 75 краевых дорог, в том числе участки Западного и Восточного обходов Перми и часть шоссе Космонавтов. Кроме того, аналогичное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам вводит Росавтодор. Вводимые ограничения не затронут пассажирские перевозки, движение аварийных служб и транспортировку дорожной техники.
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