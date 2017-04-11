Весенняя распутица: Грузовикам проезд запрещен

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грузовики

До 16 мая вступает в силу приказ краевого минтранса об ограничении на проезд большегрузов по региональным трассам. Всего под ограничение попало 75 краевых дорог, в том числе участки Западного и Восточного обходов Перми и часть шоссе Космонавтов. Кроме того, аналогичное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам вводит Росавтодор. Вводимые ограничения не затронут пассажирские перевозки, движение аварийных служб и транспортировку дорожной техники.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.04.2017 в 12:17 в рубрике - Новости радиоканалов

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