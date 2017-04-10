Ветеранам и тыловикам Прикамья выплатят по 3 тысячи рублей

Одной из первоочередных мер, реализуемых Правительством Пермского края, является обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За последние десять лет Пермскому краю из федерального бюджета на данные цели выделено свыше 6 миллиардов рублей, благодаря чему улучшили жилищные условия почти 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие на территории Прикамья. Федеральным бюджетом Пермскому краю на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в 2017 году предусмотрены средства в объеме 112,2 млн. руб., достаточные для обеспечения жильем 83 ветеранов. Таким образом, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Пермскому краю на указанные цели в 2017 году, будет решен жилищный вопрос всех ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете, а также тех, кто может быть еще поставлен на учет в течение года. В преддверии Дня Победы глава региона объявил о решении единовременно выплатить из резервного фонда правительства края ветеранам и труженикам тыла по 3 тысячи рублей. Всего на эти цели в 2017 году будет направлено порядка 72 млн рублей. Помощь получат 24 тысячи ветеранов и тружеников тыла. Сегодня глава региона Максим Решетников проведет организационный комитет «Победа».