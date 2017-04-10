Неделя будет теплой
Неделя в Перми будет теплой, синоптики обещают до +9 градусов и отсутствие резких похолоданий. Самым холодным днем на неделе станет понедельник, 10 апреля, когда дневная температура опустится до +4, а ночью может похолодать до −4. Остальные дни на этой неделе будут стабильно теплыми. Во вторник и среду ожидается +7, сухая погода. В четверг, 13 апреля, в Пермь могут прийти осадки, но воздух прогреется до +9. В пятницу и субботу также возможны осадки, переменная облачность, +7. В воскресенье синоптики прогнозируют легкое понижение температуры до +5 и также небольшой дождь. Ветер всю неделю будет слабым, 3–5 м/с.
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