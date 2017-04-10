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Камская ГЭС к половодью готова

гэс

Мониторинг уровня воды в реках Перми ведется в ежедневном режиме. На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотрены вопросы обеспечения безопасности пермяков во время паводка. Так, в городе разработан план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод весной. Создана группировка сил и средств для обеспечения противопаводковых мероприятий. По словам первого заместителя директора-главного инженера филиала ОАО «Рус-Гидро» - «Камская ГЭС» Михаила Медведева, гидротехнические сооружения и механическое оборудование ГЭС готовы к эксплуатации в паводковый период, а выполнение  мероприятий позволит обеспечить надежное, безаварийное функционирование Камского гидроузла. Кроме того, подрядные организации уже приступили к очистке водопропускных труб и ливнеприемных колодцев, чтобы талые воды беспрепятственно могли уходить с пешеходных дорожек и проезжей части, продолжается активная вывозка снега из низин и мест скопления воды. На сегодняшний день показатели, определяющие уровень паводка, близки к норме, либо имеют разнонаправленные уровни. Однако на высоту половодья будут влиять погодные условия в период активного снеготаяния.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.04.2017 в 13:02 в рубрике - Новости радиоканалов

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