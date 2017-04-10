Панъевропейский фестиваль стирает границы

ІІІ Панъевропейский фестивальный марафон, культурные мероприятия которого охватят регионы России и страны Европы, открывается в Перми на базе Пермского института культуры и искусств. В рамках марафона запланирован круглый стол "Культура за зеленую планету. Взгляд с Урала", а также театрализованное представление с участием Пермского государственного института культуры. По словам врио главы региона, главный символ фестивального марафона - жезл - создан пермскими умельцами из выплавленного в регионе титана, а также из древнего дерева Пермского геологического периода, возраст которого насчитывает сотни миллионов лет. Примечательно, что в этом году Пермь станет стартовой точкой марафона. Именно в нашем городе прошло закрытие второго марафона в 2015 году. Тогда при участии общественных деятелей культуры, власти, ученых состоялось возложение цветов к памятнику поэта Александра Пушкина, а в завершение прошла международная интернет-конференция совместно с представителями Монголии, Аргентины, Украины. Следующие точки марафона: Португалия, Кипр, Хельсинки, Москва и финиш - во Владивостоке 21 апреля. Особенностью третьего марафона станет его финальная часть с участием представителей государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в виде форума культур Большой Европы и стран АТР.