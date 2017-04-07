Россия напишет «Тотальный диктант»
8 апреля Пермь и еще более 800 городов по всему миру примут участие в одной из самых масштабных акций по проверке грамотности - «Тотальном диктанте». Для участников акции созданы два типа площадок: открытые, на которые можно прийти спонтанно, и те, на которые необходима предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на официальном сайте «Тотального диктанта». Напомним, текст для диктанта написал пермский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть – небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Пермяки будут писать диктант по эссе о Перми.
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