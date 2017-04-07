Вместе против террора
Пермь присоединится к гражданской акции памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, которая объединила десятках российских городов . Митинг под лозунгом «Вместе против террора» пройдёт на эспланаде у «Памятника героям фронта и тыла» 8 апреля. Начало в 12 часов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, инициаторами акции «Вместе против террора» выступили общественные организации – Пермский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Пермская краевая организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». 8 апреля, помимо Перми, акции солидарности состоятся в Череповце, Чебоксарах, Челябинске, Орле, Барнауле, Мурманске, Омске, Екатеринбурге, Ярославле и некоторых других российских городах.
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