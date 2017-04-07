В субботу потеплеет до +14
Пермяков ждут по-настоящему весенние выходные. После аномально холодного начала месяца в город придёт тепло. Потепление вызвано смещением холодного антициклона и притоком теплого воздуха с европейской части России, - сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Плавное повышение температуры воздуха началось со среды, а самым теплым днем недели станет суббота, когда дневная температура воздуха достигнет +14 градусов. В воскресенье в Пермский край возможно вторжение холодного воздуха, но в Перми этот день скорее всего будет теплым.
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