В субботу потеплеет до +14

Пермяков ждут по-настоящему весенние выходные. После аномально холодного начала месяца в город придёт тепло. Потепление вызвано смещением холодного антициклона и притоком теплого воздуха с европейской части России, - сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Плавное повышение температуры воздуха началось со среды, а самым теплым днем недели станет суббота, когда дневная температура воздуха достигнет +14 градусов. В воскресенье в Пермский край возможно вторжение холодного воздуха, но в Перми этот день скорее всего будет теплым.