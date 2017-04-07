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«Пермь талантлары» собирает талантливых татар и башкир

     праздник

Ставший уже традиционным фестиваль «Пермь талантлары» завтра вновь соберёт поклонников  народного творчества татар и башкир.  Организаторы отмечают, что с каждым годом растет число конкурсантов и расширяется география участников программы фестиваля. С 10 утра до 15. 00 в малом зале Дворца молодежи будет проходить конкурсное прослушивание, а в шесть вечера начнётся Гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля. Конкурс проводится по следующим направлениям: «детское художественное творчество», «вокальное сольное исполнение», «вокальное исполнение в ансамбле», «хореография», «художественное чтение», «исполнение музыкальных произведений собственного сочинения», «инструментальное исполнение» и «оригинальный жанр», «фольклор». Лучшие творческие коллективы и исполнители будут награждены дипломами лауреатов, памятными призами и ценными подарками. 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 07.04.2017 в 12:30 в рубрике - Новости радиоканалов

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