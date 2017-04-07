«Пермь талантлары» собирает талантливых татар и башкир

Ставший уже традиционным фестиваль «Пермь талантлары» завтра вновь соберёт поклонников народного творчества татар и башкир. Организаторы отмечают, что с каждым годом растет число конкурсантов и расширяется география участников программы фестиваля. С 10 утра до 15. 00 в малом зале Дворца молодежи будет проходить конкурсное прослушивание, а в шесть вечера начнётся Гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля. Конкурс проводится по следующим направлениям: «детское художественное творчество», «вокальное сольное исполнение», «вокальное исполнение в ансамбле», «хореография», «художественное чтение», «исполнение музыкальных произведений собственного сочинения», «инструментальное исполнение» и «оригинальный жанр», «фольклор». Лучшие творческие коллективы и исполнители будут награждены дипломами лауреатов, памятными призами и ценными подарками.