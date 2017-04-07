В Губахе сотрудница банка присвоила накопления пенсионера

В Губахе сотрудниками территориального отдела полиции раскрыто преступление по статье «Присвоение или растрата». В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что с лицевого счёта, оформленного в одном из банков города, были похищены 11 тысяч рублей. Деньги принадлежали 62-летнему местному жителю. В результате проведённой работы полицейскими была установлена личность, человека причастного к противоправному деянию. Подозреваемой оказалась ранее не судимая 27-летняя сотрудница финансового учреждения. В её обязанности входило непосредственное обслуживание клиентов. Девушка была задержана и доставлена в территориальный отдел внутренних дел. Присвоенные деньги она успела потратить на личные нужды. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.