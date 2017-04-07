Пермский университет запустил travel-проект «Не сидится на месте». Учёные и молодые исследователи поведают о наиболее любопытных и неизведанных местах на Урале и за его пределами. В первом выпуске известный путешественник, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королёв рассказал о крупном карстовом источнике – Вынырок. «Источник Вынырок больше похож на небольшую реку. На протяжении 10 километров он уходит под землю, а потом резко выныривает из-под скалы. По этому маршруту я ходил не один раз – совершенно не опасно. Завалов нет, речка довольно широкая, быстрая, есть небольшие порожки», – отмечает ученый. Добраться до источника можно от станции Кумыш – это железнодорожная ветка, которая идет от Лысьвы в сторону Кына. Чтобы попасть на место, надо идти около 20 километров пешком, но можно воспользоваться автотранспортом. Останется буквально несколько километров, и можно начинать сплав от Вынырка до реки Чусовой. По словам Королева, если сплавляться до Чусового, то путешествие займёт около трёх дней. Отправляться в него лучше по большой воде в мае, когда речка проходима, потому что летом, особенно если сухая погода, очень много мелей.