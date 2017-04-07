Месяц метлы и грабель: В Березниках стартует масштабный субботник
В течение месяца в Березниках пройдёт традиционная санитарная уборка. В настоящее время начаты подготовительные работы к предстоящим субботникам. Администрация города приглашает предприятия и организации принять участие в санитарной уборке Березников и выполнить благоустройство территорий, прилегающих к объектам, обновление вывесок, рекламных щитов и объявлений, графиков режима работы. К участию в организации проведения уборки придомовых территорий также приглашаются управляющие компании с привлечением жителей домов.
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