Месяц метлы и грабель: В Березниках стартует масштабный субботник

В течение месяца в Березниках пройдёт традиционная санитарная уборка. В настоящее время начаты подготовительные работы к предстоящим субботникам. Администрация города приглашает предприятия и организации принять участие в санитарной уборке Березников и выполнить благоустройство территорий, прилегающих к объектам, обновление вывесок, рекламных щитов и объявлений, графиков режима работы. К участию в организации проведения уборки придомовых территорий также приглашаются управляющие компании с привлечением жителей домов.