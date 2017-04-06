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← Летом в крае откроются более 1200 детских лагерей

Почтальоны запасаются болотными сапогами

паводок

Почта России подготовилась к весеннему паводку и планирует обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты страны. В условиях паводка и распутицы почтовики зачастую выручают сельчан, отрезанных от большого мира, перевозя для них медикаменты и товары первой необходимости. Сотрудники расположенных в зоне риска почтовых отделений оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений. С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 18:11 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Летом в крае откроются более 1200 детских лагерей

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