Почтальоны запасаются болотными сапогами

Почта России подготовилась к весеннему паводку и планирует обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты страны. В условиях паводка и распутицы почтовики зачастую выручают сельчан, отрезанных от большого мира, перевозя для них медикаменты и товары первой необходимости. Сотрудники расположенных в зоне риска почтовых отделений оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений. С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений.