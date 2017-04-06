Летом в крае откроются более 1200 детских лагерей

Этим летом в Пермском крае будут работать более 1200 детских лагерей. По данным Роспотребнадзора, откроются 47 загородных лагерей, 20 загородных лагерей санаторного типа и детских санаториев, более 900 лагерей с дневным пребыванием. По 72 объектам уже проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Начата работа по профилактике клещевого энцефалита. Заключены договоры на акарицидную обработку в 30% загородных оздоровительных и более 60% организаций на проведение дератизационных мероприятий. Теме организации летней детской оздоровительной кампании-2017 в городе Перми посвящена и сегодняшняя пресс-конференция с участием представителей департаментов образования, социальной политики и Роспотребнадзора.