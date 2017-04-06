Летом в крае откроются более 1200 детских лагерей
Этим летом в Пермском крае будут работать более 1200 детских лагерей. По данным Роспотребнадзора, откроются 47 загородных лагерей, 20 загородных лагерей санаторного типа и детских санаториев, более 900 лагерей с дневным пребыванием. По 72 объектам уже проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Начата работа по профилактике клещевого энцефалита. Заключены договоры на акарицидную обработку в 30% загородных оздоровительных и более 60% организаций на проведение дератизационных мероприятий. Теме организации летней детской оздоровительной кампании-2017 в городе Перми посвящена и сегодняшняя пресс-конференция с участием представителей департаментов образования, социальной политики и Роспотребнадзора.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяков научат бороться с депрессией
Сдай батарейку - сделай окружающий мир безопасным!
Год экологии воспели хором
Кунгурского фермера обвиняют в крупном мошенничестве
Интернет шагает в глубинку
Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»
Спасатели на посту и в дождь, и в жару
Пермьстат заглянул в кошелек пермяка
В Перми объединили две школы
В Лысьве орудуют лжегазовики
Добавить комментарий: