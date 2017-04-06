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Пермяков научат бороться с депрессией

здоровье

«Депрессия: давай поговорим» - именно под таким девизом в Прикамье проходит серия мероприятий, посвящённая Всемирному дню здоровья.  Как отмечает главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова:«Сегодня современный человек, особенно трудоспособного возраста, живет в состоянии постоянного стресса, а депрессия становится все более распространенным явлением. К сожалению, нередко имеющиеся в обществе негативные стереотипы, связанные с психическими заболеваниями, препятствуют людям обращаться к врачам за профессиональной помощью, что только усугубляет ситуацию.Но депрессию можно и нужно лечить!».

7 апреля Пермский краевой центр медицинской профилактики приглашает всех желающих посетить День открытых дверей, посвященный борьбе с депрессией. Так с 10.00 до 15.00 все участники смогут пройти тестирование на выявление признаков депрессии и с 10.00 до 13.00 получить краткую консультацию  клинического психолога. Адрес Пермского краевого центра медицинской профилактики – ул. Пушкина, 85, телефон для справок: 236-44- 31.

Акция «Депрессия: давай поговорим об этом» также проходит в Центрах здоровья (которые расположены на базе медицинских организации  Перми, Соликамска, Кудымкара, Чайковского, Березников, отделениях и кабинетах медицинской профилактики (которые есть в каждой поликлинике города и края). Все желающие смогут пройти анкетирование на уровень депрессии и тревожности и получить информационные материалы по профилактике депрессии и контакты, куда обращаться в случае появления у человека или его близких симптомов депрессии.

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 06.04.2017 в 12:41 в рубрике - Новости радиоканалов

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