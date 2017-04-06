Сдай батарейку - сделай окружающий мир безопасным!
5 апреля стартовала акция "Сдай батарейку - сделай окружающий мир безопасным!". Пункт приёма непригодных элементов питания будет работать в течении месяца по адресу: ул. Петропавловская, 185; офис 313. Акция проходит в рамках фестиваля "Пермский благотворительный сезон".
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