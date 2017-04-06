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Год экологии воспели хором

хор

В пермском Дворце культуры «Урал» в пятый раз прошел ежегодный фестиваль-конкурс хоров. В этом году он был посвящен Году экологии. В конкурсе приняли участие 25 коллективов – это более 300 конкурсантов из Перми и края.  В каждой номинации были определены лауреаты фестиваля-конкурса, которых наградили кубками в стилистике Года экологии. Лучшими в номинации «Народный хор» стали коллектив пермского городского Дворца культуры им. Солдатова  и хор русской песни «Ай, да мы!» Дворца культуры им. Кирова. Лауреатом первой степени в номинации «Академический хор» стал женский коллектив муниципального «Дома учителя». В номинации «Ансамбль» лауреатом первой степени стал Народный ансамбль русской песни «Сказы» Дворца культуры им. Кирова.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 09:35 в рубрике - Новости радиоканалов

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