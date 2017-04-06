Кунгурского фермера обвиняют в крупном мошенничестве
Фермер из Кунгура пойдет под суд за нецелевое использование субсидий. Глава крестьянско-фермерского хозяйства обвиняется в хищении более 4,7 млн рублей. С июня по декабрь 2014 года фермеру выделялись бюджетные средства в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». По закону эти субсидии предназначались на развитие семейной животноводческой фермы. В частности, для ремонта новых производственных помещений и площадок, приобретения различного дорогостоящего молокоперерабатывающего оборудования. – Однако фермер потратил деньги на текущие нужды хозяйства, в том числе на платежи по кредиту, – сообщили в краевой прокуратуре. Возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.Уголовное дело направлено в Кунгурский городской суд. На все имущество обвиняемого наложен арест.
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