Интернет шагает в глубинку

Пермский край подключат к Интернету за счет государственно-частного партнерства. Механизмы финансирования подключения школ, ФАПов, МФЦ будут прорабатываться профильными министерствами по поручению Максима Решетникова.Сегодня, по словам и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павла Шевырова, 17% прикамцев проживает в населенных пунктах, где современные услуги связи труднодоступны, либо отсутствуют. Благодаря сотрудничеству федеральных, региональных властей и операторов, в 2016 году возможность пользоваться услугами сотовой связи появилась у 3,5 тыс. жителей Кудымкарского, Бардымского, Соликамского и Куединского районов. В 2017 году запланировано развитие сетей связи стандарта 3G в Краснокамском, Суксунском, Чусовском районах. Кроме того, в 73 населенных пунктах запланировано развитие сетей связи стандарта LTE. До конца 2019 года 305 населенных пунктов Прикамья с численностью жителей от 250 до 500 человек будет обеспечено точками доступа к сети Интернет и оптическими каналами связи. В 2016 году проект был реализован в 58 населенных пунктах, до конца текущего года жители еще 50 населенных пунктов будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет.