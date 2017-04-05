Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»
Финальный этап краевого конкурса творчества "Звёздочки Прикамья" для детей-сирот проходит сегодня во Дворце детского творчества в рамках проекта ПФО "Вернуть детство". Традиционно в конкурсе принимают участие все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края. В этом году на участие было подано более 200 заявок. В ходе конкурса определятся победители в номинациях «Танец», «Слово», «Оригинальный жанр» и «Вокал». Кроме того, сегодня пройдет выставка прикладного творчества «МастерОк Прикамья», на которой представлено более 120 работ, авторами которых являются ребята из организаций для детей-сирот.
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