Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости радиоканалов

← Спасатели на посту и в дождь, и в жару

Интернет шагает в глубинку →

Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»

детство

Финальный этап краевого конкурса творчества "Звёздочки Прикамья" для детей-сирот проходит сегодня во Дворце детского творчества в рамках проекта ПФО "Вернуть детство". Традиционно в конкурсе принимают участие все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края. В этом году на участие было подано более 200 заявок. В ходе конкурса определятся победители в номинациях «Танец», «Слово», «Оригинальный жанр» и «Вокал». Кроме того, сегодня пройдет выставка прикладного творчества «МастерОк Прикамья», на которой представлено более 120 работ, авторами которых являются ребята из организаций для детей-сирот.

Метки: Общество, в Перми, Образование

Опубликовано: 05.04.2017 в 17:32 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Спасатели на посту и в дождь, и в жару

Пермьстат заглянул в кошелек пермяка

В Перми объединили две школы

В Лысьве орудуют лжегазовики

Море добра

В крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыря

В Пермском планетарии начался «Космический марафон»

«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию

Пермь попала в десятку самых добрых городов

Пермский цирк не видел ремонта 40 лет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Спасатели на посту и в дождь, и в жару

Интернет шагает в глубинку →

Обратите внимание

в Перми

Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»: пусть победит сильнейший

В Перми пройдёт юбилейный Суперфинал Чемпионата Школьной баскетбольной Лига КЭС-БАСКЕТ. Организаторы обещают грандиозный праздник с участием звёзд мирового уровня.
смотреть читать05.04.2017 в 18:13
Метки: в Перми, Спорт, Общество

«Солёные уши»: в фестивале капустников победили ТЮЗовцы

Актеры, режиссеры, художники, музыканты из 10 профессиональных театров фантазировали на тему Провинциальные анекдоты.
смотреть читать05.04.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Общество, Культура

Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»

Финальный этап краевого конкурса творчества Звёздочки Прикамья для детей-сирот проходит во Дворце детского творчества в рамках проекта ПФО.
читать05.04.2017 в 17:32
Метки: Общество, в Перми, Образование

«Дыроватый камень» - невозможно смешно и невероятно грустно

Спектакль Коляда-театра о том, что такое старость, одиночество, отчего в человеке не умирает стремление жить, любить и быть любимым.
смотреть читать05.04.2017 в 17:27
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский авиаполк усилен новыми истребителями

В Пермь прибыли шесть новых истребителей МиГ-31. Техника поступила на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу.
читать05.04.2017 в 16:45
Метки: в Перми, Общество

в России

За честь и достоинство

Пермское землячество в Москве приняло решение о выдвижении на Строгановскую премию коми-пермяцкого писателя и фольклориста Василия Климова/
читать05.04.2017 в 17:30
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, в России, Общество

Кунгур посетил потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга

Кунгур посетил потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга - офицер, преподаватель кадетской школы Марат Беринг.
смотреть читать05.04.2017 в 17:01
Метки: в Пермском крае, Общество, в Пермском крае, в России, Общество

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир».
смотреть читать05.04.2017 в 10:33
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья.
смотреть читать05.04.2017 в 09:18
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»: пусть победит сильнейшийСуперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»: пусть победит сильнейший

Интернет шагает в глубинкуИнтернет шагает в глубинку

«Солёные уши»: в фестивале капустников победили ТЮЗовцы«Солёные уши»: в фестивале капустников победили ТЮЗовцы

Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»

За честь и достоинствоЗа честь и достоинство

«Дыроватый камень» - невозможно смешно и невероятно грустно«Дыроватый камень» - невозможно смешно и невероятно грустно

Кунгур посетил потомок знаменитого мореплавателя Витуса БерингаКунгур посетил потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга

Пермский авиаполк усилен новыми истребителямиПермский авиаполк усилен новыми истребителями

Шубы без чипа вне законаШубы без чипа вне закона

Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариковЛжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков

Реконструкция трамвайных путей откладываетсяРеконструкция трамвайных путей откладывается

«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?

Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сиротВласти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот

Счета экс-министра Огородова арестованыСчета экс-министра Огородова арестованы

В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадкуВ ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку

Спасатели на посту и в дождь, и в жаруСпасатели на посту и в дождь, и в жару

Пермьстат заглянул в кошелек пермякаПермьстат заглянул в кошелек пермяка

Деньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязиДеньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязи

Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительностьАнтитеррор: Пермяков просят усилить бдительность

Подключение по технологии GPON - ювелирная работаПодключение по технологии GPON - ювелирная работа

Вышка связи как яблоко раздораВышка связи как яблоко раздора

Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничествеПермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в ПермиРазделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попыткаРеконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru