Вернуть детство «Звёздочкам Прикамья»

Финальный этап краевого конкурса творчества "Звёздочки Прикамья" для детей-сирот проходит сегодня во Дворце детского творчества в рамках проекта ПФО "Вернуть детство". Традиционно в конкурсе принимают участие все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края. В этом году на участие было подано более 200 заявок. В ходе конкурса определятся победители в номинациях «Танец», «Слово», «Оригинальный жанр» и «Вокал». Кроме того, сегодня пройдет выставка прикладного творчества «МастерОк Прикамья», на которой представлено более 120 работ, авторами которых являются ребята из организаций для детей-сирот.