Спасатели на посту и в дождь, и в жару

В Перми начался набор в отряд матросов-спасателей. Новобранцы пройдут обучение в Пермской краевой школе медицины катастроф и получат необходимую квалификацию. Все кандидаты должны соответствовать определенным требованиям: возраст от 18 лет, хорошее физическое состояние, отсутствие хронических заболеваний и, конечно, умение плавать. Летом в обязанности спасателей будет входить дежурство на постах на городских пляжах, патрулирование территории, наблюдение за акваторией реки, а также в случае необходимости оказание первой медицинской помощи. Собеседования с будущими спасателями проводятся в Пермской городской службе спасения в рабочие дни по адресу: улица Героев Хасана, 31. Справки можно получить по телефону 241-18-09.