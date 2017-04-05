Спасатели на посту и в дождь, и в жару
В Перми начался набор в отряд матросов-спасателей. Новобранцы пройдут обучение в Пермской краевой школе медицины катастроф и получат необходимую квалификацию. Все кандидаты должны соответствовать определенным требованиям: возраст от 18 лет, хорошее физическое состояние, отсутствие хронических заболеваний и, конечно, умение плавать. Летом в обязанности спасателей будет входить дежурство на постах на городских пляжах, патрулирование территории, наблюдение за акваторией реки, а также в случае необходимости оказание первой медицинской помощи. Собеседования с будущими спасателями проводятся в Пермской городской службе спасения в рабочие дни по адресу: улица Героев Хасана, 31. Справки можно получить по телефону 241-18-09.
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