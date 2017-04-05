Пермьстат заглянул в кошелек пермяка
Денежные доходы пермяков растут и, по данным Пермьстата, в феврале текущего года составили 26 тысяч 147 рублей на человека. Это на 2,2% меньше, чем в феврале 2016 года, но на 11% больше показателей января. На покупку товаров и оплату услуг пермяки тратят 72% доходов, на оплату обязательных платежей и взносов - 11,5%, а на покупку валюты - 1,3%. Прирост денег на руках пермяков составил 6,2%.
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