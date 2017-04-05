В Перми объединили две школы

Администрация Перми опубликовала постановление об объединении двух школ в Кировском районе. Как сообщается в документе, к школе №14 на улице Маршала Рыбалко, 101б присоединится школа №73 на улице Ямпольская, 16. – Основная общеобразовательная школа №73 – инклюзивная школа, в ней учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды совместно с другими обучающимися. На данный момент в ней числится всего 268 учеников, школа не имеет старших классов, – рассказали в пресс-службе департамента образования администрации Перми. – Сейчас в образовательном учреждении идут ремонтные работы, создаются все необходимые условия для детей с ОВЗ. В департаменте подчеркнули, что СОШ №14 – школа, которая имеет положительный опыт в реализации индивидуальных учебных планов. – Объединение школ №73 и №14 позволит создать условия для качественного преподавания, а также обеспечит возможность детям-инвалидам получать среднее общее образование (после объединения ребята смогут заканчивать старшие классы, которых раньше в 73-й не было, – рассказали в мэрии. Новое образовательное учреждение будет называться «Средняя общеобразовательная школа №14 Перми».