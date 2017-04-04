В Лысьве орудуют лжегазовики

Забытый вид мошенничества снова появился в Лысьве. "Здравствуйте, мы сотрудники компании «Промгазмонтаж», проверяем газовое оборудование, разрешите его осмотреть", - так представляются двое мужчин лысьвенцам и проходят в квартиру. Затем осматривают газовое оборудование и предлагают заменить газовый кран, который стоит всего 2000 руб., объясняют «газовики» наивным собственникам. Такая информация опубликована на официальном сайте Лысьвенского городского округа.

Чиновники и правоохранители обращают внимание горожан, газовый кран в квартире – это общедомовое имущество. Обслуживание внутридомового и внутриквартирного и внутриквартирного газового оборудования в Лысьве упономочены осуществлять только две организации: ООО «РСУ» и АО «Газпром газораспределение Пермь», имеющие договоры с Управляющими компаниями. Стоимость газового крана вместе с установкой в Лысьве – всего 300 рублей! Не дайте аферистам себя обмануть, они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА осматривать газовые трубы в вашей квартире. Несанкционированное вмешательство в работу газового оборудования может привести к отравлению угарным газом. В случае, если вам предлагают выполнить эту услугу – вызывайте полицию!