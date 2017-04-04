Море добра
В Кунгурском районе проводится социальная акция «Море добра». Все желающие могут принести одежду, обувь, постельные принадлежности, продукты, игрушки, книги для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помощь будет направлена многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Пункты приема организованы в ДК, библиотеках, магазинах, точки сбора определены в каждом сельском поселении.
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