В крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыря





Глава региона Максим Решетников провел заседание организационного комитета, которое положило начало подготовке к празднованию 100-летия освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Никольского мужского миссионерского монастыря. По словам Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, Белая гора - это не только церковный объект со столетней историей, но и культурное наследие всего Пермского края. К юбилейной дате должна выйти 2-томная энциклопедия об история православия на камской земле, над которой работа велась в течение 4 лет. В завершении совещания Максим Решетников подчеркнул, что развитию монастыря будет уделяться всестороннее внимание и после праздничных мероприятий: «Сегодняшнее заседание оргкомитета должно задать вектор нашего дальнейшего плодотворного взаимодействия в интересах главной святыни Пермского края». Глава региона поручил членам оргкомитета разработать план по дальнейшему восстановлению и поддержке храма на ближайшие 5 лет. Традиционно в Крестный ход отправляются тысячи паломников. Белая гора становится центром притяжения для туристов со всей России. В будущем необходимо создать все условия для их пребывания. Следующее заседание оргкомитета пройдет 21 апреле непосредственно на Белой горе.