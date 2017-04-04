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В Пермском планетарии начался «Космический марафон»
В фойе пермского планетария в рамках «Космического марафона» начинает свою работу выставка почтовых марок и конвертов. Пермское городское общество филателистов представляет частные коллекции на темы «Законы Космоса», «Комета Галлея», «Дети рисуют Космос», «Собаки в Космосе», «Космос на спичечных этикетках». На выставке представлены редкие почтовые марки и конверты, которым от 8 до 68 лет. Специально ко Дню космонавтики пермские филателисты издали почтовые открытки с портретами космонавтов Юрия Гагарина и Виктора Савиных, а также пермских авиаконструкторов Аркадия Швецова и Павла Соловьева. Посетить выставку почтовых коллекций и познакомиться с историей освоения околоземного космического пространства может любой желающий. Выставка будет работать весь апрель. Вход свободный.
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