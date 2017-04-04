«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию

У предприятия «Мотовилихинские заводы» большой долг за энергоресурсы. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», в ближайшее время завод планирует выплатить часть долга «Пермэнергосбыту». Напомним, из-за долга энергетики намерены были произвести полное отключение предприятия 6 апреля.

В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» ситуацию прокомментировали так: «Состоялась встреча руководства дочерней компании «Мотовилихинских заводов», которая занимается производством и распределением энергоресурсов, с представителями топ-менеджмента компании «Пермэнергосбыт». Стороны обсудили компромиссные варианты решения проблемы. В самое ближайшее время мы примем меры по сокращению задолженности».

Как сообщают на предприятии, в данный момент завод работает в прежнем режиме. Напомним, ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщил о том, что ПАО «Пермэнергосбыт» ограничит до уровня аварийной брони объёмы поставки электроэнергии на ООО «Энергоресурс», которое является компанией-поставщиком электроэнергии ряда компаний холдинга «Мотовилихинские заводы». Причиной ограничения стала задолженность «Мотовилихи» за электроэнергию, поставленную в феврале и марте этого года. По данным энергетиков, задолженность перед ними составляет 42,6 млн.руб.