Пермь попала в десятку самых добрых городов
Общественная палата РФ опубликовала рейтинг самых добрых городов России, составляемый в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел. По итогам первого месяца с большим отрывом лидирует Санкт-Петербург, второе место занимает Казань, а третье – Химки. В десятку самых добрых городов попали Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.
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