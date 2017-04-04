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← Пермский цирк не видел ремонта 40 лет

Пермь попала в десятку самых добрых городов

парк

Общественная палата РФ опубликовала рейтинг самых добрых городов России, составляемый в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел. По итогам первого месяца с большим отрывом лидирует Санкт-Петербург, второе место занимает Казань, а третье – Химки. В десятку самых добрых городов попали Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.04.2017 в 09:18 в рубрике - Новости радиоканалов

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