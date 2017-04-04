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Пермский цирк не видел ремонта 40 лет
Пермь посетил директор Росгосцирка Дмитрий Иванов и поделился своими впечатлениями и мнением по поводу пермского цирка. «Здание пермского цирка не видело ремонта 40 лет. Какие-то вещи находятся в нормальном состоянии. Но, пройдя сегодня от подвала до колосников, я понял, что нужно составить дорожную карту. Впереди важная дата для Перми – 300-летний юбилей города. И нужно двигаться. Я встречусь с вице-губернатором. Мне будет проще разговаривать с учредителями – Министерством культуры России – если есть понимание в регионе и есть софинансирование. После встречи уже будет ясность. Мне бы очень хотелось, чтобы руководство Пермского края пошло нам навстречу. Совместными усилиями мы приведём здание в порядок», - сказал Иванов. В Пермском цирке предстоит привести в порядок инженерные коммуникации, вентиляцию и кондиционирование, звуковое и световое оборудование, заменить кресла и т. д. Капитальный ремонт пермского цирка обойдётся в 600-800 миллионов рублей, пишет «АИФ-Прикамье».
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