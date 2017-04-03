Фестиваль капустников «Соленые уши» - время юмора и самоиронии

В Пермском театре кукол будет проходить Одиннадцатый краевой фестиваль-конкурс театральных капустников сценических коллективов Пермского края «Соленые уши». Тема фестиваля: "Провинциальные анекдоты", и посвящен он будет 80-летию со дня рождения русского драматурга 20-го века Александра Вампилова.

В конкурсе примут участие актёры, режиссёры, художники, музыканты профессиональных театров из 10 творческих коллективов. С 12.00 - 15.00 состоится конкурсный показ, в 19.00 начнется гала-концерт, объединенный с церемонией награждения.

Задача такого состязания не только развлечь публику и объединить профессиональные театры края, но и обогатить сложный жанр, учась друг у друга природе сатиры и юмора.