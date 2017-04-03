Фестиваль капустников «Соленые уши» - время юмора и самоиронии
В Пермском театре кукол будет проходить Одиннадцатый краевой фестиваль-конкурс театральных капустников сценических коллективов Пермского края «Соленые уши». Тема фестиваля: "Провинциальные анекдоты", и посвящен он будет 80-летию со дня рождения русского драматурга 20-го века Александра Вампилова.
В конкурсе примут участие актёры, режиссёры, художники, музыканты профессиональных театров из 10 творческих коллективов. С 12.00 - 15.00 состоится конкурсный показ, в 19.00 начнется гала-концерт, объединенный с церемонией награждения.
Задача такого состязания не только развлечь публику и объединить профессиональные театры края, но и обогатить сложный жанр, учась друг у друга природе сатиры и юмора.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Сюрпризы погоды: ветер, гололед и дождь
«Премьер» раскрывает загадки Вселенной
Сквер или автостоянка?
В Суксуне детей не обеспечили молочным питанием
«ПАРМА» порадовала своих болельщиков
Общественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий Жебелев
C 1 апреля автобусы меняют схему движения
В Березниках стартуют «Решетовские встречи»
145 лет исполнилось со дня рождения Сергея Дягилева
Где найдет приют художественная галерея?
Добавить комментарий: