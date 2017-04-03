Сюрпризы погоды: ветер, гололед и дождь

МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном ветре и гололеде. В ведомстве рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Чтобы не стать жертвой гололеда, передвигайтесь осторожно. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям настоятельно советуют четко следовать правилам дорожного движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам при переходе дороги убедиться в безопасности движения - помните, в условиях гололеда водитель не всегда успевает вовремя затормозить.

Синоптики обещают на этой неделе хорошую и теплую погоду, правда, с небольшим дождем. Заметно потеплеет уже в среду - до +5 градусов. А в выходные пермякам обещают +7... +9 градусов. Однако, как уверяют в центре ГИС ПГНИУ, повышение температуры будет кратковременным.