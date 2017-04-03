«Премьер» раскрывает загадки Вселенной

В преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, залы киноцентра «Премьер» вновь станут учебными классами: Пермская синематека запускает образовательные программы для школьников. Медиапедагоги синематеки проведут естественно-научные занятия «Моя Вселенная» и культурно-исторические уроки «Шаг в космическую эру». Содержательно каждая программа подстраивается под возраст школьников с 1 по 11 класс. «День космонавтики - отличный повод узнать больше о космосе и его освоении человеком. На занятиях со школьниками мы расскажем обо всём, что известно о Вселенной на сегодняшний день, от азов до новейших исследований. Дополнением к «космическим» урокам станет наблюдение в настоящий телескоп», - комментирует программы медиапедагог Сергей Полищук. В течение апреля пермяки могут посетить интерактивные лекции по астрономии «Загадки Вселенной». Зрители посмотрят фрагменты фильмов о космосе и прямо из зрительного зала увидят звёздное небо с помощью виртуального планетария Stellarium. Он воссоздаёт небо в режиме реального времени, позволяет выбрать необходимые проекции, визуализировать меняющиеся очертания созвездий. Первая лекция состоялась накануне.