Сквер или автостоянка?
В Перми сегодня состоятся публичные слушания, на которых предлагается обсудить выделение земли под сквер на левом берегу реки Данилихи от улицы Голева до перекрёстка улиц Плеханова и Грузинская. Территория общего пользования, судьба которой выносится на обсуждение, на сегодня в значительной степени занята автостоянкой. Жителей близлежащих улиц при поддержке руководства соседней гимназии имени братьев Каменских долгое время ставили перед городскими властями вопрос о создании здесь сквера. Более 500 подписей собрало минувшим летом обращение к власти с требованием создания сквера. Благодаря массовой активности населения микрорайона чиновники дали ход инициативе жителей. Прокуратура вышла с иском в суд и добилась признания незаконности и запрета работы автостоянки в водоохранной зоне реки Данилихи. Публичные слушания состоятся в актовом зале администрации Дзержинского района Перми (ул. Ленина, 85). Начало в 18 часов.
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