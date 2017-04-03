В Суксуне детей не обеспечили молочным питанием

Прокуратура Суксунского района выявила факты нарушения государственных гарантий для детей. В ходе проверки Центральной районной больницы, установлено, что медучреждением не обеспечена надлежащая выдача молочной продукции детям в возрасте до 3-х лет, в связи с чем не все дети были обеспечены полноценным питанием в феврале 2017 года. Кроме того, должностными лицами учреждения, ответственными за указанное направление деятельности, не осуществлен контроль, что привело к нарушению прав детей на получение государственной гарантии. По результатам проверки прокурор внес в адрес руководства учреждения представление об устранении выявленных нарушений законодательства. В настоящее время медучреждением возобновлено обеспечение детей необходимым питанием.