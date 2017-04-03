«ПАРМА» порадовала своих болельщиков

«ПАРМА» наконец-то порадовала своих болельщиков. Накануне пермский клуб на выезде переиграл белорусский клуб «Цмоки-Минск». Пермяки закончили матч с преимуществом в девять очков - 71:62. Это первая победа нашей команды в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе пермяков самыми результативными стали капитан команды Сергей Чернов, набравший 23 очка, Константин Буланов с 12 очками, и Иван Ухов, который принес команде 10 очков. Следующий матч пермяки проведут на выезде в Саратове, где 9 апреля встретятся с местным «Автодором». 13 апреля «Парма» будет принимать на своей площадке столичный ЦСКА.