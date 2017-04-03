Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости радиоканалов

← C 1 апреля автобусы меняют схему движения

Общественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий Жебелев

Жебелев

Обновился общественный совет при минздраве Пермского края. Председателем  совета  был избран учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Секретарем – Светлана Намитова, представитель «Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Наряду с прежними участниками, в совет вошли: президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева, эксперт Центра «ГРАНИ» Константин Сулимов, председатель «Пермского регионального отделения Российского общества хирургов» Владимир Самарцев и другие. Всего 15 человек. Полный состав совета опубликован на сайте минздрава Пермского края.Основными задачами общественного совета в 2017 году станут: независимая оценка краевых больниц и поликлиник, усиление общественного контроля в здравоохранении, мониторинг роста зарплат медработников, привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения  края. К работе привлекут общественные советы учреждений здравоохранения и пациентов. Кроме того, планируется разработать предложения по улучшению лекарственного обеспечения, подготовке медицинских кадров, организации паллиативной помощи. Окончательный план работы совета на 2017 год планируется утвердить к 5 апреля. 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 03.04.2017 в 12:14 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

C 1 апреля автобусы меняют схему движения

В Березниках стартуют «Решетовские встречи»

145 лет исполнилось со дня рождения Сергея Дягилева

Где найдет приют художественная галерея?

Индустриальный район отмечает 45-летие

Пермяки смогут увидеть редкую икону из запасников галереи

Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

На Пермском Арбате замечен кованый экипаж

Дом культуры в Добрянке снова хотят достроить

В Березниках выявлена новая воронка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← C 1 апреля автобусы меняют схему движения

Обратите внимание

в Перми

Общественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий Жебелев

Обновился общественный совет при минздраве Пермского края. В состав совета вошли 15 человек.
читать03.04.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Собачье дело: В Перми повышают культуру владельцев четвероногих

В ближайшее время в Перми должно появиться 500 боксов с пакетами, которые пригодятся хозяевам собак во время выгула четвероногих друзей.
смотреть читать03.04.2017 в 11:30
Метки: в Перми, Общество

Cамый молодой район Перми отметил 45-летие

Индустриальный район отмечает 45-й день рождения. В ДК Гагарина устроили настоящий праздник для именинника.
смотреть читать03.04.2017 в 11:07
Метки: в Перми, Общество, Власть

«В плену на родине»: в Перми вышла книга о белом терроре

В издании романа «В плену на родине» помогали многие - друзья, родственники и обычные жители Перми. Рукопись нашла в сарае правнучка автора.
смотреть читать03.04.2017 в 10:39
Метки: в Перми, Культура, Общество

Комфортная городская среда: Чей двор станет лучше?

Максим Решетников провел первое заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
смотреть читать03.04.2017 в 10:07
Метки: в Перми, Общество

в России

9 признаков Дмитрия Нагиева

Кто не знает Дмитрия Нагиева? Брутальная лысина, фирменный прищур, остроумные шуточки... Но что стоит за популярным образом?
читать02.04.2017 в 17:06
Метки: в России, Кино, Общество, СМИ

Почему Лариса Гузеева строит мужа

На «Первом канале» набирает популярность новое кулинарное шоу «ТилиТелеТесто». Нам удалось побывать на съемочной площадке.
читать02.04.2017 в 14:18
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Уроки выживания от Ильи Шакунова

Актер признается, что сам он экстрим не любит. Но жизнь его сложилась так, что давать советы по выживанию он вполне может.
читать02.04.2017 в 10:08
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

1 апреля - никому не верю!

1 апреля принято устраивать веселые розыгрыши. Впрочем, как показывают звездные примеры, бдительность стоит проявлять и в другие дни.
читать01.04.2017 в 09:19
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»

Гость студии генеральный конструктор, управляющий директор АО ОДК Авиадвигатель Александр Иноземцев.
смотреть читать31.03.2017 в 11:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, ИНТЕРВЬЮ
Лента новостей RSS каналы

Общественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий ЖебелевОбщественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий Жебелев

Как в Кудымкаре делают деньги на дорогахКак в Кудымкаре делают деньги на дорогах

Собачье дело: В Перми повышают культуру владельцев четвероногихСобачье дело: В Перми повышают культуру владельцев четвероногих

Cамый молодой район Перми отметил 45-летиеCамый молодой район Перми отметил 45-летие

«В плену на родине»: в Перми вышла книга о белом терроре«В плену на родине»: в Перми вышла книга о белом терроре

Комфортная городская среда: Чей двор станет лучше?Комфортная городская среда: Чей двор станет лучше?

Пик паводка придется на середину апреляПик паводка придется на середину апреля

Студенты посеяли более трех тысяч семян редких деревьевСтуденты посеяли более трех тысяч семян редких деревьев

9 признаков Дмитрия Нагиева9 признаков Дмитрия Нагиева

Почему Лариса Гузеева строит мужаПочему Лариса Гузеева строит мужа

Уроки выживания от Ильи ШакуноваУроки выживания от Ильи Шакунова

Максим Решетников: «Команда сформирована. Нужно работать!»Максим Решетников: «Команда сформирована. Нужно работать!»

Доходы от отходовДоходы от отходов

В Перми высадят редкие деревьяВ Перми высадят редкие деревья

1 апреля - никому не верю!1 апреля - никому не верю!

Пермь как Солнечная системаПермь как Солнечная система

Судебные приставы арестовали стадо гусейСудебные приставы арестовали стадо гусей

Карнавальное шествие пермяков удостоено награды «Грани Театра масс»Карнавальное шествие пермяков удостоено награды «Грани Театра масс»

Поделились опытомПоделились опытом

Пермяки просят благоустроить набережнуюПермяки просят благоустроить набережную

В PERMM придет «Низкая облачность»В PERMM придет «Низкая облачность»

«Королеву» наркотрафика отправили в тюрьму«Королеву» наркотрафика отправили в тюрьму

C 1 апреля автобусы меняют схему движенияC 1 апреля автобусы меняют схему движения

Экс-министр освобожден под домашний арестЭкс-министр освобожден под домашний арест

Рустем Дарипов: «Надо не природу менять, а самим меняться»Рустем Дарипов: «Надо не природу менять, а самим меняться»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru