Общественный совет при минздраве края возглавил Дмитрий Жебелев

Обновился общественный совет при минздраве Пермского края. Председателем совета был избран учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Секретарем – Светлана Намитова, представитель «Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Наряду с прежними участниками, в совет вошли: президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева, эксперт Центра «ГРАНИ» Константин Сулимов, председатель «Пермского регионального отделения Российского общества хирургов» Владимир Самарцев и другие. Всего 15 человек. Полный состав совета опубликован на сайте минздрава Пермского края.Основными задачами общественного совета в 2017 году станут: независимая оценка краевых больниц и поликлиник, усиление общественного контроля в здравоохранении, мониторинг роста зарплат медработников, привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения края. К работе привлекут общественные советы учреждений здравоохранения и пациентов. Кроме того, планируется разработать предложения по улучшению лекарственного обеспечения, подготовке медицинских кадров, организации паллиативной помощи. Окончательный план работы совета на 2017 год планируется утвердить к 5 апреля.