C 1 апреля автобусы меняют схему движения

С 1 апреля у нескольких автобусных маршрутов изменится схема движения. Изменения коснутся автобусов №6, 54, 60 и 63. Это позволит соединить отдаленные микрорайоны с центром города. К примеру, движение автобусного маршрута №60, следовавшего от ДК им. Кирова до остановки "Октябрьская площадь", будет продлено до остановки "Комсомольская площадь". Такие изменения позволят сократить количество пересадок.

Автобусный маршрут №6, следовавший от микрорайона Железнодорожный до остановки «Драмтеатр», будет продлен до остановки «Центральный рынок». Автобусы будут останавливаться на «улице Борчанинова», у «Драмтеатра», на «улице Попова», у «Универсама» и «Центрального рынка». Кроме того, с 1 апреля автобусный маршрут №63 будет следовать не по бульвару Гагарина, а по реконструированной части улицы Макаренко.Таким образом, с улицы Революции маршрут будет идти через остановочные пункты «улица Макаренко» и «улица Тургенева» до площади Дружбы. В обратном направлении также через указанные остановки. Движение автобусного маршрута №60, следовавшего от ДК им. Кирова до остановки «Октябрьская площадь», будет продлено до остановки «Комсомольская площадь». Маршрут №54 продолжат до деревни Хмели, причем часть пути автобусы будут проходить не по Подлесной улице, а по Парковому проспекту.

Узнать подробности можно на сайте администрации Перми.