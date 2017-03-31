В Березниках стартуют «Решетовские встречи»

В Березниках в ближайшие выходные пройдет фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи». Семнадцатый форум памяти поэта Алексея Решетова будет посвящён его 80-летию. В рамках фестиваля проходит конкурс авторов в трёх номинациях «Поэзия», «Проза» и «Литературное эссе о творчестве Решетова». Конкурсанты разделены на 3 возрастные категории. Как сообщили в оргкомитете, на нынешнее мероприятие должен приехать уральский поэт, лингвист, профессор филологического факультета Уральского госуниверситета имени Горького, заведующий отделом поэзии журнала «Урал» Юрий Казарин. Ожидается и и приезд вдовы поэта Тамары Катаевой.

Фестиваль-конкурс начнётся 1 апреля у памятника Алексею Решетову с литературного митинга. Затем в филиале муниципального КДЦ пройдёт торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля-конкурса, праздничный концерт, посвящённый 80-летию поэта. Также запланированы круглый дискуссионный стол на тему творческого наследия поэта, литературные мастерские. Экспозиция, посвящённая поэту Алексею Решетову, будет представлена в музее книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост». В воскресенье для участников мероприятия будет организована автобусная экскурсия по литературным местам Березников и Усолья. А в день рождения Алексея Решетова - 3 апреля- у памятника поэту пройдет митинг, где все желающие смогут почитать стихотворения. В этот день в центральной городской библиотеке Березников также будет работать музыкально-литературная гостиная Алексея Решетова.