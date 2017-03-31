145 лет исполнилось со дня рождения Сергея Дягилева

31 марта исполняется 145 лет со дня рождения знаменитого российского импресарио Сергея Дягилева. Сергей Дягилев был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века: редактором журнала «Мир Искусства», организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русский балет». В Перми на углу улиц Сибирской и Пушкина (бывшая Большая Ямская) сохранился родовой дом Сергея Дягилева, в котором он провел свои детские и юношеские годы - с 7 до 18 лет. В 2007 году здесь был установлен памятник импресарио работы скульптора Эрнста Неизвестного. Кроме того, ежегодно в Перми с 2003 года проводится Международный Дягилевский фестиваль.