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145 лет исполнилось со дня рождения Сергея Дягилева

дягилевка

31 марта исполняется 145 лет со дня рождения знаменитого российского импресарио Сергея Дягилева. Сергей Дягилев был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века: редактором журнала «Мир Искусства», организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русский балет». В Перми на углу улиц Сибирской и Пушкина (бывшая Большая Ямская) сохранился родовой дом Сергея Дягилева, в котором он провел свои детские и юношеские годы - с 7 до 18 лет. В 2007 году здесь был установлен памятник импресарио работы скульптора Эрнста Неизвестного. Кроме того, ежегодно в Перми с 2003 года проводится Международный Дягилевский фестиваль.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 31.03.2017 в 13:51 в рубрике - Новости радиоканалов

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