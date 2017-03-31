Где найдет приют художественная галерея?

В Пермской художественной галерее вновь обсуждалась тема затянувшегося переезда. Судьбе нового музейного комплекса было посвящено расширенное совещание с участием архитекторов, строителей, общественников, депутатов, представителей краевых и городских властей.

Решение о передаче Спасо-Преображенского собора Пермской Епархии было принято ещё в 2008 году. С тех пор для размещения Пермской художественной галереи, коллекция которой насчитывает более 52 тыс. экспонатов и занимает более трёх с половиной тысяч кв. метров, предлагалось несколько вариантов - в их числе, здание Речного вокзала и ВКИУ. Однако сейчас всё внимание обращено на совершенно новую площадку - бывший Дворец культуры «Телта». Решение о сносе этого аварийного здания уже принято, но вот что планируется на его месте - пока неизвестно. Между тем, большинство из присутствующих на совещании экспертов назвали именно участок на Окулова, 14 самым подходящим для строительства новой современной галереи.

По итогам совещания эксперты согласились, что строительство нового здания более целесообразно. Этот вариант, а также предложения по использованию объекта на Окулова, 4 (здание бывшего ВКИУ) минкульт намерен представить врио губернатора Максиму Решетникову в самое ближайшее время.