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Индустриальный район отмечает 45-летие
Самый молодой район Перми - Индустриальный - отмечает 45-летие. Как самостоятельная территориальная единица он был выделен в 1972 г., а до этого времени м/р Балатово входил в состав Дзержинского района. Праздничное мероприятие, посвященное 45-летию Индустриального района состоится во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина, ул. Мира, 39
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