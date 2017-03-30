Пермяки смогут увидеть редкую икону из запасников галереи

Пермская галерея на два дня передала на временное хранение в храм святителя Митрофана Воронежского редкую икону святого Алексия. 30 марта отмечается день памяти этого святого. Алексий жил при церкви на паперти и кормился подаянием. По преданию, когда он умер, тело святого, от которого начали исцеляться люди, было положено в мраморную гробницу в Риме. Как рассказали в пресс-службе Пермской епархии, икона, хранящаяся в запасниках галереи, написана Петром Медиановым в 19 веке. Ее доставили в Пермь из церкви Спаса Нерукотворного в Нытве. Увидеть редкую икону пермяки могут до 17 часов 30 марта. После этого экспонат вновь передадут на хранение сотрудникам галереи.