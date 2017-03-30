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Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

    снос

Мэрия Перми объявила три аукциона на расселение кварталов с аварийными домами. Городское управление жилищных отношений планирует передать застройщикам три квартала в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах. В Мотовиле на аукцион выставлен квартал, ограниченный улицами Иньвенской, Грозненской, Целинной и Ивдельской. Площадь земельного участка составляет более 9 тысяч кв. м. Инвестор должен расселить три дома, предоставив квартиры 26 семьям. В Дзержинском районе застройщикам передадут квартал, ограниченный улицами Овчинникова, Ползунова и Кисловодской, площадью 9,8 тысяч кв. метров. Здесь инвестору предстоит расселить и снести три дома, предоставив жилье 40 семьям. В Свердловском районе планируется привлечь застройщиков к расселению территории, ограниченной шоссе Космонавтов, улицей Механошина и Баковым переулком. Здесь расположено два аварийных дома, в которых проживает 33 семьи. Торги пройдут 15 мая. Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году за счет бюджетных средств в новое жилье переехало 754 семьи, из них 84 за счет инвесторов.

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 30.03.2017 в 12:31 в рубрике - Новости радиоканалов

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← На Пермском Арбате замечен кованый экипаж

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