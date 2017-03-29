На Пермском Арбате замечен кованый экипаж
На пермском «Арбате» появился кованый свадебный экипаж. Экипаж ручной работы выполнили кузнецы из мастерской «Чирковка» в Перми. Изделие отправится в Златоуст, где будет украшать частные владения. Для Перми кузнецы хотят сделать целую карету, которая бы каталась по городу. Работа не из легких: на ее создание ушло три месяца. Были выкованы колеса, парапеты и перила.
Кузнецы хотят создать для Перми настоящую кованую карету по старинным образцам, чтобы в нее могли запрягать лошадей и возить туристов, к примеру, по пермскому Арбату.
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