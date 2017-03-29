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На Пермском Арбате замечен кованый экипаж

экипаж

На пермском «Арбате» появился кованый свадебный экипаж. Экипаж ручной работы выполнили кузнецы из мастерской «Чирковка» в Перми. Изделие отправится в Златоуст, где будет украшать частные владения. Для Перми кузнецы хотят сделать целую карету, которая бы каталась по городу.  Работа не из легких: на ее создание ушло три месяца. Были выкованы колеса, парапеты и перила.

Кузнецы хотят создать для Перми настоящую кованую карету по старинным образцам, чтобы в нее могли запрягать лошадей и возить туристов, к примеру, по пермскому Арбату.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 15:39 в рубрике - Новости радиоканалов

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