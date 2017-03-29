Дом культуры в Добрянке снова хотят достроить
В Добрянке определен новый подрядчик для проведения проектно-изыскательных работ для недостроенного Доме культуры. По информации Единой информационной системы в сфере закупок, подрядчиком стала пермская компания «Надежность». Победитель предложил провести работы за 6,2 млн руб, это на 2 млн рублей меньше, чем первоначальная стоимость контракта. Заказ должен быть выполнен до 1 апреля 2018 года. Отметим, что указанное здание находится в недостроенном состоянии с 1990-х годов. Несколько компаний пытались завершить строительство, но до сих пор этого никому не удалось. Последними попытку предпринимали сотрудники организации «Инопром», они выиграли конкурс в 2016 году, однако на этом действия компании закончились, к строительным работам специалисты не приступали. Администрация Добрянки была вынуждена расторгнуть договор.
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