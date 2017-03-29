В Березниках выявлена новая воронка
В Березниках, на огороженной территории опасной зоны «Панели переходного периода» шахтного поля затопленного рудника БКПРУ-1, выявлена новая воронка. По данным на конец прошлой недели, размер воронки составляет 2,2 на 2,4 метра. Как сообщает пресс-служба ПАО «Уралкалий», границы опасной зоны в районе «Панели переходного периода» были определены представителями Горного Института Уральского отделения РАН и ОАО «Галургия» еще в 2013 году. В мае 2014 года границы опасной зоны были утверждены Ростехнадзором, участок был огорожен, дома расселены, а доступ посторонних запрещен.
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