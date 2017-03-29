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Фестиваль «Камва» открывает приём заявок

камва

С 28 по 30 июля в Пермском крае пройдёт очередной Международный фестиваль "KAMWA 2017", пожалуй, самый яркий и прогрессивный этнофестиваль на Урале. В последние выходные июля KAMWA и Музей Хохловка снова соберут на своих просторах любителей современной этники. Под открытым небом  зазвучит музыка, взлетят в небо гигантские воздушные змеи, раскрасят пейзажи Хохловки новые арт-объекты и наряды этномоды. Специально для гостей и туристов, приехавших на фестиваль, будет организован эколагерь. Музыкальная программа фестиваля "KAMWA 2017" наполнится колоритными и самобытными проектами world-music, аутентичной и электронной музыки. Сегодня  фестиваль "Камва" открывает приём заявок на участие.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 14:22 в рубрике - Новости радиоканалов

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