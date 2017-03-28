Пермский аэропорт перешёл на летнее расписание. Изменения коснутся работы технологических служб аэропорта и никак не отразятся на обслуживании пассажиров. Не претерпит никаких изменений и регулярное авиасообщение с большинством российских городов. В ближайшее время в расписании появятся вылеты на отечественные курорты: Сочи, Анапа, Симферополь. Также сформированы полетные программы в Турцию, Грецию, Кипр и другие зарубежные направления.