Пермский аэропорт перешёл на летнее расписание
Пермский аэропорт перешёл на летнее расписание. Изменения коснутся работы технологических служб аэропорта и никак не отразятся на обслуживании пассажиров. Не претерпит никаких изменений и регулярное авиасообщение с большинством российских городов. В ближайшее время в расписании появятся вылеты на отечественные курорты: Сочи, Анапа, Симферополь. Также сформированы полетные программы в Турцию, Грецию, Кипр и другие зарубежные направления.
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