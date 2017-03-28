Вмешались общественники

Проект снятия высотных ограничений на Екатерининской, 72 отозван, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В мэрии пояснили, что вопрос исключен из повестки сегодняшнего заседания гордумы.

Компания-застройщик «Капитель» представила проект, увеличивающий высотность на участке до 95 метров, что позволило бы возвести в указанном месте 25-этажное торгово-административное здание с трехуровневой парковкой. 22 марта на заседании градостроительного комитета гордумы проект был одобрен. Такое решение депутатов вызвало возмущение среди представителей пермской общественности. По мнению активистов, высотка абсолютно не вписывается в исторический центр города. Была создана петиция с требованием не допустить возведения здания. Горожане потребовали вернуть данный вопрос на стадию общественного обсуждения.